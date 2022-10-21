«Кто-то более опытный подал бы в суд»: Тодоренко рассказала, как ее «кинули» с первым альбомом

Регина Тодоренко начала петь

Регина Тодоренко. Фото: соцсети

Она всех прощает, ведь теперь теперь ее песни стали саунтдреком сериала.

Упоминая 32-летнюю Регину Тодоренко, все обычно называют ее «телеведущей» или «женой Влада Топалова». На самом деле это не единственные ипостаси Регины - она так же поет, снимается в кино и озвучивает мультфильмы.

В эту пятницу, 21 октября, она поделилась с фанатами новостью о выходе своего первого музыкального альбома. В нем собраны песни, которые Тодоренко записывала на протяжении длительного периода.

«Я писала этот альбом много лет. Даже выпускала на музыкальных платформах. А потом решила убрать его с музплощадок. И меня обманули. За моей спиной продолжали продавать альбом и получать роялти... Обидно. Наверное на моем месте кто-то более опытный уже подал бы в суд», - написала Регина в соцсети.

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Между тем, кажется, что Тодоренко огорчаться по поводу случившегося не собирается. Число прослушиваний песен из ее альбома продолжает расти, а в ближайшем будущем эти песни услышат поклонники сериала «Секреты семейной жизни» - их выбрали в качестве саундтрека для второго сезона.

Сериал, в котором Регина Тодоренко еще и сыграла одну из ролей, можно посмотреть уже сегодня на видеосервисе KION.

 

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