Мамин пупсик: Юлия Ефременкова из «Дома-2» нарядила одного из сыновей-близнецов в бирюзовый костюмчик (видео)

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, недавно ставшая мамой мальчиков-близнецов, сейчас полностью посвящает себя сыновьям.
В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, которыми запечатлела, как она нянчится с малышами.
Одного из них, облаченного в бирюзовый костюмчик, Юлия Ефременкова пыталась успокоить, прижав к груди. А второго баюкала прямо в кроватке.
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«Ну, что вы? И один плачет, и второй плачет. Сейчас будем кушать», — разговаривала Юлия Ефременкова с малышами.
«Стоит одному Бублику заплакать. Второй тут же подключается. Или это они так здороваются?» — задалась риторическим вопросом Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября. До сих пор экс-участница проекта вместе с близнецами находится в клинике. Врачи отпустят Юлию Ефременкову и детей домой в ближайшую субботу, 22 октября.