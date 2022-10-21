Мамин пупсик: Юлия Ефременкова из «Дома-2» нарядила одного из сыновей-близнецов в бирюзовый костюмчик (видео)

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова, недавно ставшая мамой мальчиков-близнецов, сейчас полностью посвящает себя сыновьям.

В микроблоге Юлия Ефременкова поделилась видео, которыми запечатлела, как она нянчится с малышами.

Одного из них, облаченного в бирюзовый костюмчик, Юлия Ефременкова пыталась успокоить, прижав к груди. А второго баюкала прямо в кроватке.

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