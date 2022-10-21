Развернулась целлюлитом к народу: Оля Рапунцель из «Дома-2» в розовом бикини бесстыдно обнажила крепкие тылы

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель когда-то обладала параметрами модели и гордилась своей стройной фигурой.
Но эти времена в прошлом. Родив двух дочек, Ольга Рапунцель раздобрела и сейчас уверяет поклонников в том, что ей никогда не нравились худосочные девушки и быть одной из них она не хотела бы.
Свою мощную фигуру Ольга Рапунцель бесстыдно показала во время отдыха в Турции. Мама двух девочек предстала на пляже в розовом бикини, обнажив целлюлит и раздавшиеся ягодицы.
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«Пусть эта теплая осень у меня запомнится именно так. Спасибо, что Турция благосклонно к нам относится, несмотря ни на что», — написала под фото Ольга Рапунцель.
Ольга Рапунцель в бикини. Фото: соцсети
«Отличная фигура, без пластики и тому подобное», «Для мамочки двух принцесс очень даже хорошая фигурка», «Красивая фигура, кости да кожа ни к чему», «Супер, Ольга», — отреагировали поклонники Ольги Рапунцель на ее фото в бикини.