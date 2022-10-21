«Осталось меньше суток»: Ефременкову трясет от волнения накануне важного события в жизни сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова месяц назад впервые стала мамой. На свет появились ее и Мондезира сыновья-близнецы.

Все это время вместе с малышами Юлия Ефременкова находилась в клинике. Выписка откладывалась из-за проблем у детей со здоровьем.

И, наконец, в ближайшую субботу, 22 октября, врачи выпишут Юлию Ефременкову с сыновьями-близнецами домой. В этот день мальчикам исполнится ровно месяц.

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