«Осталось меньше суток»: Ефременкову трясет от волнения накануне важного события в жизни сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова месяц назад впервые стала мамой. На свет появились ее и Мондезира сыновья-близнецы.
Все это время вместе с малышами Юлия Ефременкова находилась в клинике. Выписка откладывалась из-за проблем у детей со здоровьем.
И, наконец, в ближайшую субботу, 22 октября, врачи выпишут Юлию Ефременкову с сыновьями-близнецами домой. В этот день мальчикам исполнится ровно месяц.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Сейчас Юлия Ефременкова проводит последние часы в своей палате и признается, что ей все еще не верится в то, что она с детьми скоро окажется дома. Юлия с трепетом ждет выписки и волнуется перед ней.
«Я пока еще не верю, но уже завтра мы с карапузами будем дома. Дома! Я так долго ждала этот день — выписку, когда мы с карапузами и папой выйдем из роддома, когда будет бабушка, наши друзья нас встречать. Осталось меньше суток, и это произойдет в первый раз в моей жизни. Это настолько волнительно, я даже не представляю…» — поделилась Юлия Ефременкова в микроблоге.