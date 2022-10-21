«Осталось меньше суток»: Ефременкову трясет от волнения накануне важного события в жизни сыновей-близнецов

Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что не верит в реальность происходящего.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова месяц назад впервые стала мамой. На свет появились ее и Мондезира сыновья-близнецы.

Все это время вместе с малышами Юлия Ефременкова находилась в клинике. Выписка откладывалась из-за проблем у детей со здоровьем.

И, наконец, в ближайшую субботу, 22 октября, врачи выпишут Юлию Ефременкову с сыновьями-близнецами домой. В этот день мальчикам исполнится ровно месяц.

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Сейчас Юлия Ефременкова проводит последние часы в своей палате и признается, что ей все еще не верится в то, что она с детьми скоро окажется дома. Юлия с трепетом ждет выписки и волнуется перед ней.

«Я пока еще не верю, но уже завтра мы с карапузами будем дома. Дома! Я так долго ждала этот день — выписку, когда мы с карапузами и папой выйдем из роддома, когда будет бабушка, наши друзья нас встречать. Осталось меньше суток, и это произойдет в первый раз в моей жизни. Это настолько волнительно, я даже не представляю…» — поделилась Юлия Ефременкова в микроблоге.

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