Яна Чурикова стала ведущей бизнес-реалити «Сверхновая»

Телеканал RU.TV совместно с МТС запускают первое бизнес-реалити для женщин — «Сверхновая». Премьера состоится уже сегодня в 18:00. 20 амбициозных участниц прибыли на проект со всех уголков России, их бизнес-идеи охватывают самые разные сферы: от сельского хозяйства до бьюти-индустрии.
Стало известно, что в жюри реалити-шоу вошли: Елена Север — кинопродюсер, телеведущая, общественный деятель, член совета директоров «Русской медиагруппы»; певица и актриса Надежда Лысенко; руководитель по инновациям и партнерствам МТС Андрей Краснопеев.
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А ведущей увлекательного шоу стала Яна Чурикова.
«Мы всегда знали, что у телеканала RU.TV и станций, входящих в состав «Русской медиагруппы», очень активная женская аудитория. И, конечно, были искренне рады получить огромный отклик от зрительниц и слушательниц по тематике нашего проекта.
«Сверхновая» станет прецедентом и поможет не только участницам шоу, но и зрительницам получить классные бизнес-инсайты, поверить в себя и развиваться в своем направлении», — приводит слова креативного продюсера холдинга Снежины Куловой «Русская медиагруппа».