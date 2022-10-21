Яна Чурикова стала ведущей бизнес-реалити «Сверхновая»

Телеканал RU.TV совместно с МТС запускают первое бизнес-реалити для женщин — «Сверхновая». Премьера состоится уже сегодня в 18:00. 20 амбициозных участниц прибыли на проект со всех уголков России, их бизнес-идеи охватывают самые разные сферы: от сельского хозяйства до бьюти-индустрии.

Стало известно, что в жюри реалити-шоу вошли: Елена Север — кинопродюсер, телеведущая, общественный деятель, член совета директоров «Русской медиагруппы»; певица и актриса Надежда Лысенко; руководитель по инновациям и партнерствам МТС Андрей Краснопеев.

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А ведущей увлекательного шоу стала Яна Чурикова.