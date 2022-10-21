«Рот открыт, словно готов что-то принять»: Меньшову смешали с грязью после слов о Познере

Артист и блогер Стас Садальский ополчился на телеведущую и известного интервьюера Юлию Меньшову после ее слов о Владимире Познере.

Садальскому не понравилось, как та отозвалась о мэтре телевидения. Стас Садальский публично унизил Юлию Меньшову, высмеяв ее манеру поведения во время интервью.

Он обратил внимание, что Меньшова во время разговора с собеседником часто открывает рот. Таким образом она выражает свою заинтересованность тем, что слышит.

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