Названы мизерные гонорары Макаревича* в Казахстане: вынужден собирать копеечки

Андрей Макаревич* в ноябре намерен совершить тур по Казахстану, цены на билеты он поставил гораздо меньше, чем были в России.

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Да и зал арендовали в Алма-Ате представители артиста довольно скромный (относительно тех, что заполняли зрители в родном отечестве) — максимум до 2,5 тыс. человек.

ВИП-места в зрительном зале будут стоить 8 тыс. рублей (это вам не билет за 1 млн на балу Клавы Коки), а обычные можно приобрести вплоть за деньги до 1 тыс. 300 рублей.

«Известия» отмечают, что коллектив «Би-2» неожиданно решил поконкурировать с Макаревичем в этом же месяце и тоже в Алма-Ате. Даже в фан-зоне билеты на них будут стоить 3 тыс. 300 рублей.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.