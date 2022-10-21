«Зачем так ноги раздвигать?»: 68-летнюю Лайму Вайкуле затравили за позу на концерте

Популярная певица Лайма Вайкуле некоторое время назад разместила в микроблоге видео со своего концерта, который дала на днях.
Во время выступления звезда исполняла свои золотые хиты, благодаря которым в свое время завоевала бешеную популярность в России.
На концерте 68-летняя Лайма Вайкуле больше сидела, чем перемещалась по сцене. Судя по всему, из-за проблем со здоровье Лайма Вайкуле не может долго находиться на ногах.
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Между тем появление на публике вдохновило Лайму Вайкуле. Она призналась, что была счастлива выйти на сцену.
«Минута счастья в это ужасное время», — подписала Лайма Вайкуле кадры с концерта.
В какой-то момент певица села, широко расставив ноги. Это попало на видео и спровоцировало бурную реакцию в Сети. Лайму Вайкуле обвинили в неподобающем поведении.
«Зачем так ноги раздвигать?», «Да уж... Вид не очень, мягко говоря. Что за поза актрисы перед зрителем, женщины перед миром? И тут еще пишут о стильности певицы. Это сидеть перед зрителями в такой позе стильно? Пошло. А в сочетании с кепкой а-ля зэк похоже на кадр из комедийных видео Олейникова и Стоянова про зэков», «Всегда такая элегантная Лайма, к сожалению, шокировала своей позой», «Зачем так села? Эта поза певицы не вашего уровня! Минус вам — это безвкусица!» — набросились на Лайму Вайкуле в Сети.
Лайма Вайкуле во время выступления расставила ноги. Фото: скрин соцсети