«Зачем так ноги раздвигать?»: 68-летнюю Лайму Вайкуле затравили за позу на концерте

Популярная певица Лайма Вайкуле некоторое время назад разместила в микроблоге видео со своего концерта, который дала на днях.

Во время выступления звезда исполняла свои золотые хиты, благодаря которым в свое время завоевала бешеную популярность в России.

На концерте 68-летняя Лайма Вайкуле больше сидела, чем перемещалась по сцене. Судя по всему, из-за проблем со здоровье Лайма Вайкуле не может долго находиться на ногах.

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