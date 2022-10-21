«Не вижу творческого развития»: певца Shaman раскритиковал продюсер

Певец Шаман (Shaman) стал настоящим открытием этого года в России. Многие до сих пор не верят, что он сам по себе стал популярным, кто-то считает, что он просто удачный коммерческий проект, кто-то убежден, что это по-настоящему народный артист, который стал известным за счет таланта и своих ярких композиций.

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Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев признал творческий дар Шамана, но при этом заметил, что артист слишком однообразен.

«Пока я не вижу творческого развития. Многочисленные фанаты Шамана могут на меня сейчас обозлиться. Но если в какой-то момент он станет неинтересен, пропадет и мы будем спрашивать, где, тогда уж, как говорится, я вас предупреждал», — прокомментировал продюсер сайту news.ru.

Критик убежден, что певец должен уже сейчас задуматься о своем дальнейшем пути, иначе о нем скоро забудут.