Истосковалась по любви? Какие два слова выдали отчаяние Брежневой на фоне развода с Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, вероятно, видит своей миссией сеять разумное, доброе, вечное.
Вот только каждый жест, который певицы делает сегодня, расценивается с точки зрения ситуации в ее семье с Константином Меладзе.
Разговоры о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись или готовятся к этому процессу, ходят уже довольно давно.
Косвенно домыслы подтверждает и сама Вера Брежнева, с некоторых пор отказавшись от публикации совместных фото с мужем и предпочитающая совсем не упоминать о нем.
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В микроблоге Вера Брежнева дала понять, что истосковалась по любви. Она обратилась к поклонникам с призывом не забывать об этом чувстве.
«Приумножайте любовь», — призвала Вера Брежнева фанатов.
Напомним, на днях Вера Брежнева презентовала новый трек, который записала на украинском языке. Это первая песня такого толка в карьере певицы.