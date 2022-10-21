Истосковалась по любви? Какие два слова выдали отчаяние Брежневой на фоне развода с Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева, вероятно, видит своей миссией сеять разумное, доброе, вечное.

Вот только каждый жест, который певицы делает сегодня, расценивается с точки зрения ситуации в ее семье с Константином Меладзе.

Разговоры о том, что Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись или готовятся к этому процессу, ходят уже довольно давно.

Косвенно домыслы подтверждает и сама Вера Брежнева, с некоторых пор отказавшись от публикации совместных фото с мужем и предпочитающая совсем не упоминать о нем.

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