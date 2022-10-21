Продюсер о Сергее Жукове: «Фит с ним — мечта всех юных звездочек»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков занял вторую строчку рейтинга самых востребованных на Новый год исполнителей. Он уступил место Леониду Агутину, но при этом обогнал музыканта по заработкам.
Если одно выступление Агутина стоит 2,4 миллиона рублей, то Жуков оценивается в 3 миллиона рублей.
Известный музыкальный продюсер считает Сергея Жукова уникальным артистом, который за много лет не перешел в разряд ретроисполнителей.
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«Стабильность — признак мастерства! Сергей Жуков за четверть века на сцене не стал ни ретро, ни gold. Сегодня он так же актуален и безумно популярен, как и в конце девяностых. Фит с ним — мечта всех юных звездочек», — высказался Дмитрий Ашуров.
Продюсер добавил, что на популярность Сергея Жукова играют и личные качества музыканта, который является теплым и душевным человеком. А в обществе явно есть на это запрос.
«И это на самом деле очень важно. Ведь на корпоративах хочется душевно посидеть, поплясать, выпить, поэтому и исполнитель должен быть соответствующий», — зключил Дмитрий Ашуров.
По материалам kp.ru.