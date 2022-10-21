Продюсер о Сергее Жукове: «Фит с ним — мечта всех юных звездочек»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков занял вторую строчку рейтинга самых востребованных на Новый год исполнителей. Он уступил место Леониду Агутину, но при этом обогнал музыканта по заработкам.

Если одно выступление Агутина стоит 2,4 миллиона рублей, то Жуков оценивается в 3 миллиона рублей.

Известный музыкальный продюсер считает Сергея Жукова уникальным артистом, который за много лет не перешел в разряд ретроисполнителей.

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