Собчак с новыми губами, «как у рыбы», сравнили с Малиновской: «И эта туда же!» (свежее фото)

Наверное, многие слышали, что нос у людей растет всю жизнь. С современными женщинами происходит что-то еще: их губы почему-то с возрастом нередко спешат за годами.
Вот и Ксения Собчак изрядно прибавила объема в губах. Причина сего изменения доподлинно не известна — свечку не держали, не знаем, догадайтесь сами.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
В своем последнем стриме с подписчиками Ксения Собчак и вовсе напомнила Машу Малиновскую несколько лет назад, когда ее выдающиеся губы были буквально визитной карточкой знаменитой блондинки. Сейчас, напомним, она вернулась к своей естественной внешности.
Также от внимательных подписчиков не ускользнул и тот факт, что рот у Ксении Анатольевны слегка скривился. Или это от эмоций?
«Губы как у рыбы», «О, Маша Малиновская подъехала», «Боже, и эта туда же!», «Что же вы все на одно лицо становитесь?» — ужаснулись пользователи Сети.
Ксения Собчак. Кадр из видео: соцсети