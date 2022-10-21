Собчак с новыми губами, «как у рыбы», сравнили с Малиновской: «И эта туда же!» (свежее фото)

Наверное, многие слышали, что нос у людей растет всю жизнь. С современными женщинами происходит что-то еще: их губы почему-то с возрастом нередко спешат за годами.

Вот и Ксения Собчак изрядно прибавила объема в губах. Причина сего изменения доподлинно не известна — свечку не держали, не знаем, догадайтесь сами.

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В своем последнем стриме с подписчиками Ксения Собчак и вовсе напомнила Машу Малиновскую несколько лет назад, когда ее выдающиеся губы были буквально визитной карточкой знаменитой блондинки. Сейчас, напомним, она вернулась к своей естественной внешности.

Также от внимательных подписчиков не ускользнул и тот факт, что рот у Ксении Анатольевны слегка скривился. Или это от эмоций?