Вовсе не толстая: как выглядит сейчас Ани Лорак на самом деле

О судьбе Ани Лорак долгое время ничего не было известно до конца. Артистка из России имеет украинское происхождение, поэтому ее жизнь с февраля особенно интересовала публику.

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Однако певица затаилась, ушла из соцсетей, перестала выступать на больших концертах, крайне редко объявляясь на закрытых вечеринках.