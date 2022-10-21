Вовсе не толстая: как выглядит сейчас Ани Лорак на самом деле

Ани Лорак.

Ани Лорак. Фото: соцсети

Звезда впервые с февраля открыто показалась людям.

О судьбе Ани Лорак долгое время ничего не было известно до конца. Артистка из России имеет украинское происхождение, поэтому ее жизнь с февраля особенно интересовала публику.

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Однако певица затаилась, ушла из соцсетей, перестала выступать на больших концертах, крайне редко объявляясь на закрытых вечеринках.

На одной из таких за пределами страны ее сняли в странном видео — Лорак то ли оделась неудачно, то ли реально сильно растолстела.

Сейчас Ани Лора решила выйти из тени и выпустила клип на русском языке «Лабиринт». На видео певица появляется в откровенных нарядах, демонстрируя, что находится в отличной форме, которой можно только позавидовать.

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