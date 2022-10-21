«Бешеный ценник»: известный продюсер объяснил, почему за выступления Гагариной готовы платить огромные деньги

Певица Полина Гагарина вместе с исполнителем Шаманом возглавила рейтинг самых дорогих российских артистов.
За одно выступление Гагариной организаторы должны выложить 3, 3 миллиона рублей. А в рейтинге самых желанных на Новый год исполнителей Полина Гагарина заняла почетное шестое место.
Певицу хотят видеть на своих корпоративах те, кто может заплатить круглую сумму.
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Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров считает, что в успехе Полины Гагариной есть несколько составляющих.
«Ее песни 5-10-летней давности удивительным образом не стареют, как будто они появились только вчера. Это редкий дар, как будто артист выпил элексир молодости. И поэтому, несмотря на бешеный ценник, Полину стабильно зовут на корпоративы, она в первом эшелоне. Безусловно, свою роль сыграли песни Константина Меладзе: они идеально «сели» на Гагарину, как пошитое по индивидуальным меркам платье», - высказался Дмитрий Ашуров.
По материалам kp.ru