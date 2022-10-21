Подсуетился! Галкин* объявил дополнительные концерты в Сиэтле и Майами

Максим Галкин*, ощутив спрос на свои концерты, билеты на которые скупают как горячие пирожки еще за полгода до турне по Америке, решил воспользоваться случаем и, так сказать, не упустить момент.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Так муж Аллы Пугачевой уже объявил о дополнительных концертах в Сиэтле и Майами. Кроме того, юморист пытается втиснуть в гастрольный тур еще несколько выступлений в Америке, поняв, что народ «пошел» на его шоу.

«Спешу порадовать зрителей в США, которые не успели купить билеты на мои концерты. Несмотря на то что до начало тура еще почти полгода, в некоторых городах уже проданы полностью билеты. Я уже объявил о дополнительных концертах в Сиэтле и Майами. На очереди Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк — мы с организаторами ищем возможность залов и даты в плотном графике. Надеюсь, все получится!» — добавил Галкин.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.