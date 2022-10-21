Ногу — вверх, глаза — вниз: Михалкова нахально выставила «межножное хозяйство» и дыры (горячее фото)

Юлия Михалкова решила показать свои прелести во всей красе, устроив фотосессию в откровенном платье на белоснежной яхте.

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Наряд звезды, по сути, состоял из одних дыр, под котором виднелся лиф и черные трусики. Но и этого показалось артистке мало — она к дополнению и без того вызывающей картины подняла одну ногу наверх, обнажив ее.

При этом Юлия Михалкова опустила вниз свои красивые глаза. Фотосессия получилась очень впечатляющей, собрав в соцсетях множество восторженных комментариев.