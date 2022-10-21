Кевин Спейси оправдан по делу о домогательствах к юному актеру

Присяжные признали актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах к коллеге по цеху Энтони Рэппу. Вердикт был вынесен 20 октября в федеральном суде Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что Спейси якобы домогался к Рэппу в 1986 году, когда последнему было 14 лет и оба они были малоизвестными актерами в бродвейских постановках.

Когда приговор был зачитан, оправданный Кевин опустил голову, а затем обнял своих адвокатов. Выходя из здания суда, он не стал говорить с журналистами.