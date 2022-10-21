Кевин Спейси оправдан по делу о домогательствах к юному актеру

Присяжные признали актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах к коллеге по цеху Энтони Рэппу. Вердикт был вынесен 20 октября в федеральном суде Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что Спейси якобы домогался к Рэппу в 1986 году, когда последнему было 14 лет и оба они были малоизвестными актерами в бродвейских постановках.
Когда приговор был зачитан, оправданный Кевин опустил голову, а затем обнял своих адвокатов. Выходя из здания суда, он не стал говорить с журналистами.
«Мы очень благодарны присяжным за то, что они разобрались с этими ложными обвинениями, — цитирует издание The Hollywood Reporter адвоката кинозвезды Дженнифер Келлер. — Что дальше, так это то, что мистер Спейси докажет, что он невиновен ни в чем, в чем его обвиняют. Что ни одно из обвинений не соответствует действительности».
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Суть в том, что иск от Энтони Рэппа на 40 миллионов долларов был лишь одним из многих подобных дел, которые разрушили карьеру Спейси в 2017 году. Лишь в 2022-м он вернулся к съемкам в кино. Напомним, актера в сексуальных домогательствах обвинили полтора десятка человек.