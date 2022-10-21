Анну Большову, устроившую смертельное ДТП, могут посадить на пять лет

Стало известно, что автомобильный опыт Анны Большовой пестрит штрафами и нарушениями. 14 октября этого года актриса насмерть сбила женщину. За рулем своей «Ауди-Q3» Анна ездит уже 9 лет.

За это время она успела нарушить ПДД сотню раз. Немало штрафов выписывали ей и за езду в Калужской области, где и произошла трагедия. Только за этот год Большова совершила разнообразные нарушения правил 22 раза. Последний из штрафов был ей выписан за 4 дня до аварии, 10 октября.

По мнению юристов, поскольку Большова вела машину трезвой, ей, скорее всего, не грозит серьезное наказание: вероятно, дело обойдется материальными расходами на похороны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Впрочем, все может повернуться иначе, если выяснится, что актриса превысила скорость или выехала на обочину: тогда ее могут приговорить к пяти годам лишения свободы — но чаще всего в таких случаях виновник получает либо условный срок, либо вовсе освобождается от ответственности, если удается примириться с семьей жертвы и договориться о денежном возмещении, сообщает издание «МК».