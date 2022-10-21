«У Васи не было прорыва»: известный продюсер — о том, почему рэпер Баста будет популярен еще долго

На днях был опубликован рейтинг российских знаменитостей — лидеров по числу заказов выступлений на Новый год.
Согласно ему, рэпер Баста, в миру известный как Василий Вакуленко, вошел в пятерку исполнителей, которых поклонники хотят видеть на корпоративах.
Феномен рэпера Басты, который в этом году не написал ни одного хита, объяснил известный музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров.
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По его мнению, прежние хиты Басты настолько хорошо зашли, что поклонникам новых песен пока и не надо.
«В этом году у Васи Басты не было прорыва. Но он относится к тем артистам, которым необязательно постоянно выпускать хиты. С таким багажом — «Моя игра», «Сансара», «Медлячок» — можно ехать еще долго даже без нового материала. Баста — это бренд, один из столпов нашего шоу-бизнеса», — высказался Дмитрий Ашуров.
Напомним, возглавил рейтинг самых востребованных на Новый год артистов музыкант Леонид Агутин.
По материалам kp.ru.