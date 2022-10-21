«У Васи не было прорыва»: известный продюсер — о том, почему рэпер Баста будет популярен еще долго

На днях был опубликован рейтинг российских знаменитостей — лидеров по числу заказов выступлений на Новый год.

Согласно ему, рэпер Баста, в миру известный как Василий Вакуленко, вошел в пятерку исполнителей, которых поклонники хотят видеть на корпоративах.

Феномен рэпера Басты, который в этом году не написал ни одного хита, объяснил известный музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров.

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