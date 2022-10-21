«В Вильнюсе уже аншлаг!»: Галкин* нашел повод подзаработать в Литве

Максим Галкин* даже за границей придумал, как подзаработать. Похоже, что юморист нашел способ залатать семейный бюджет. Через полгода у мужа Аллы Пугачевой гастрольное турне по Америке. Шоумен уже сейчас пытается найти свободные даты для дополнительных концертов в Штатах, которые пройдут в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке.

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Кроме того, юморист нашел повод подзаработать и в Литве. Так, узнав, что его ближайшее выступление пройдет при полном аншлаге, Максим Галкин* не прочь включить еще один дополнительный концерт. Арифметика проста - чем больше проданных билетов, тем выше гонорары.

«А впереди не менее долгожданные Лимассол и тур по Литве. В Вильнюсе уже аншлаг, поэтому 8 ноября — дополнительный концерт в литовской столице», - отметил Галкин*.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.