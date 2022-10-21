Прилучный прикрыл позор Брутян: озвучили правду отношений звездной пары

В августе Павел Прилучный сыграл свадьбу с актрисой Зепюр Брутян, которая на восемь лет моложе него. Многие до сих пор не могут поверить в то, что это произошло на самом деле: слишком быстро поженились после знакомства да и с Мирославой Карпович «мажор» был совсем недавно. Разве можно так быстро переметнуться?

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Но похоже, что можно. Это подтверждают не только записи, сделанные в ЗАГСе, но и слова психолога Екатерины Гроссман. Понаблюдав за молодыми, она пришла к выводу, что между ними реально настоящие чувства, на это указывают взгляды и жесты Прилучного с Брутян.

Однако не все так гладко: в поведении Павла Прилучного много собственнических моментов. Например, недавно артист, увидев декольте Зепюр Брутян, которое обнажилось на красной дорожке из-под жакета, тут же стал стыдливо прикрывать его. Это повторилось несколько раз. Судя по всему, актеру совсем не нравится, что его избранница демонстрирует себя публике, включая мужчин.

«Для молодого мужчины является нормой «защищать свою добычу». Это его женщина и, соответственно, «его грудь». Согласна, что в концепцию современного эмансипированного общества это не вписывается, но животные инстинкты никто не отменял», — прокомментировала психолог для woman.ru.

Это чувство собственника со стороны мужа может устраивать жену, а может вылиться в дальнейшем в скандалы и выяснения отношений.