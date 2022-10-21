«Я пока не работаю»: Наталья Фриске раскрыла спонсора, оплатившего ей и дочери отдых в Турции

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, пару дней назад сообщила, что вместе с дочкой Луной и своим отцом отправилась в Турцию.
Теперь молодая мама публикует снимки с берегов Средиземного моря. Наталья Фриске с малышкой Луной наслаждаются солнцем и теплой погодой в Аланье.
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Наталья Фриске призналась, что не сама оплачивала тур. Спонсором поездки стал ее отец Владимир Фриске, за что она ему очень благодарна.
«Как же я мечтала со своей малышкой поехать на море. Спасибо нашему дедушке, что он дал нам такую возможность, ведь я пока не работаю. Вообще у меня в планах было рожать ее в Америке, но…. Что ни делается, все к лучшему», — поделилась Наталья Фриске.
Стоит отметить, что Наталья Фриске часто публично признается в любви к отцу Владимиру Фриске и благодарит судьбу за то, что ей так повезло с родителем.