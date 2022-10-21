«Ершистый! Помолодел у Аллы под крылом»: как сейчас выглядит живущий за границей Галкин*

Максим Галкин*, похоже, воссоединился с семьей. Правда, общих снимков с мужем и детьми Алла Пугачева после спешного отъезда в Израиль не показывала.

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Тем не менее, поклонники дали понять, что жизнь в теплом климате пошла юмористу на пользу. Как, впрочем, и смена имиджа. Если раньше муж Примадонны отпускал длину волос, выпрямляя непослушные вьюны и чубчик, то теперь Галкин сделал более молодежную стрижку, оставив при этом кудряшки. На свежих кадрах шоумен выглядит отоспавшимся и помолодевшим. Фанаты считают, что приезд Примадонны благоприятно сказался на юмористе.

«Максик-то похорошел», «Зачем раньше волосы утюгом тянул?», «Вот это кудряхи!», «С такой прической моложе стал, пацанистей», «Ершистый! Помолодел у Аллы под крылом», «Пижонский вид», «Даже морщины пропали», — стали писать фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.