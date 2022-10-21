«Как у сестер»: Хлои Кардашьян призналась, что хочет увеличить грудь

Американская телезвезда Хлои Кардашьян, которую и так без конца критикуют за изменения внешности, сообщила, что хочет лечь на еще одну пластическую операцию. В новом эпизоде шоу The Kardashians от 20 октября 38-летняя модель призналась, что постоянно думает о том, как переделать свою грудь.

«Я ношу латексный топ с бюстгальтером, так что сейчас они выглядят великолепно, и я бы хотела, чтобы они выглядели так все время, — сказала Хлои. — Я просто хочу сделать их полнее, а то, когда вы видите меня в бикини, у меня нет декольте». «Как и у моих сестер, такое большое декольте. Тут просто нужно увидеть их без этого топа… Но это уже для другого шоу».

Напомним, ранее младшая из сестер Кардашьян заявила в одном из подкастов, что не перекраивала себе лицо, а сделала только одну операцию на носу.

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