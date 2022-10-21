До американского турне еще полгода! Галкин* распланировал жизнь вдали от родины

Похоже, что о возвращении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* на родину в ближайшее время говорить не приходится. Шоумен собирается дать гастрольный тур по Америке через полгода. А до этого у него запланированы концерты в Европе.
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«А впереди не менее долгожданные Лимассол и тур по Литве. В Вильнюсе уже аншлаг, поэтому 8 ноября — дополнительный концерт в литовской столице», — отметил шоумен.
Едва ли на этот раз Примадонна вернется в Россию без мужа. Близкая подруга певицы, которая долгие годы служила ее портнихой, Любовь Аксенова, дала понять, что на решение Аллы Борисовны уехать из страны могло повлиять то, что двойняшки Гарри и Лиза стали задавать ей неудобные вопросы про отца. В школе детей Примадонны расспрашивали про Максима Галкина*, который остался за границей.
Певица спешно покинула Россию на частном джете, потратившись на билеты для детей. И все для того, чтобы отвлечь их от сплетен.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.