До американского турне еще полгода! Галкин* распланировал жизнь вдали от родины

Похоже, что о возвращении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* на родину в ближайшее время говорить не приходится. Шоумен собирается дать гастрольный тур по Америке через полгода. А до этого у него запланированы концерты в Европе.

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