«Сыграло на руку, что шоу-бизнес покинул Меладзе»: продюсер объяснил небывалый успех Агутина у публики

На днях появился рейтинг звезд, которых поклонники чаще других хотят видеть на новогодних корпоративах.
Возглавил топ известный музыкант Леонид Агутин. Продюсер Дмитрий Ашуров считает, что успех Агутина у публики вполне объясним.
«Он понятен как состоятельной публике, так и «босоногим мальчикам», как молодым ребятам, так и их родителям. Пока весной коллеги раскачивались и приходили в себя, он выпустил громкий хит «ДНК» со своим традиционным уже напарником Владимиром Пресняковым, а теперь у Агутина коллаборация с Jony», — прокомментировал Дмитрий Ашуров.
По словам Ашурова, Агутин благосклонно относится к тому, что его хиты перепевают молодые тикток-исполнители. Не все звезды разрешают новичкам это делать. А Леонид Агутин всегда дает добро, и это только добавляет популярности ему самому.
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По мнению Дмитрия Ашурова, нынешнему успеху Леонида Агутина поспособствовал и тот факт, что из обоймы выпал Валерий Меладзе. Их репертуары продюсер считает схожими.
«А еще Леониду, безусловно, сыграло на руку, что российский шоу-бизнес покинул условно похожий по репертуару Валерий Меладзе», — заключил Дмитрий Ашуров.
По материалам kp.ru