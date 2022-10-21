«Сыграло на руку, что шоу-бизнес покинул Меладзе»: продюсер объяснил небывалый успех Агутина у публики

По словам Ашурова, Агутин благосклонно относится к тому, что его хиты перепевают молодые тикток-исполнители. Не все звезды разрешают новичкам это делать. А Леонид Агутин всегда дает добро, и это только добавляет популярности ему самому.

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По мнению Дмитрия Ашурова, нынешнему успеху Леонида Агутина поспособствовал и тот факт, что из обоймы выпал Валерий Меладзе. Их репертуары продюсер считает схожими.

«А еще Леониду, безусловно, сыграло на руку, что российский шоу-бизнес покинул условно похожий по репертуару Валерий Меладзе», — заключил Дмитрий Ашуров.

По материалам kp.ru