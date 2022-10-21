В честь Шатунова поклонники просят назвать сквер: рядом снимали клип к «Розовому вечеру»

Поклонники Юрия Шатунова подготовили обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором намерены попросить его назвать один из скверов столицы в честь их кумира.

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В настоящий момент группа почитателей творчества музыканта собирает подписи, чтобы письмо показало масштабность данной инициативы, сообщает aif.ru.

Фанаты считают, что именем Шатунова должен быть назван сквер в Москве на углу улицы Трубной и Малого Сергиевского переулка. Пока он безымянный.

Они уточнили, что в Мещанском районе Москвы был расположен спортивный комплекс «Олимпийский», где некогда десятки тысяч зрителей посетили более 70 концертов с участием артиста. В 200 метрах от площадки снимали клип к «Розовому вечеру», а в 500 метрах располагается концертный зал «Мир», где проходили сольные концерты Юрия Шатунова.