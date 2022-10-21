«На пенсию Аллы далеко не уедешь!»: Галкин* втиснет в турне по Америке дополнительные концерты

Максим Галкин* готов дать в Америке дополнительные концерты, поняв, что все они пройдут при полном аншлаге. Так, муж Примадонны пел дифирамбы американской публике, заверяя, что был приятно удивлен таким интересом к его турне. Судя по всему, юморист, схватив удачу за хвост, решил воспользоваться тем, что его концерты стали так популярны за рубежом.

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Так, несмотря на то что до гастрольного тура Максима Галкина* в Штатах еще полгода, комик уже подыскивает даты для дополнительных выступлений.

«Спешу порадовать зрителей в США, которые не успели купить билеты на мои концерты. Несмотря на то что до начала тура еще почти полгода, в некоторых городах уже проданы полностью билеты. Я уже объявил о дополнительных концертах в Сиэтле и Майами. На очереди Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк — мы с организаторами ищем возможность залов и даты в плотном графике. Надеюсь, все получится!» — добавил Галкин*.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.