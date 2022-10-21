За полгода до гастролей! Лебезящий перед американской публикой Галкин* объявил о турне в Штатах

Максим Галкин* был приятно удивлен, что аудитория в Штатах проявила такой интерес к его турне, которое состоится через полгода. Так, воодушевленный таким успехом юморист готовится дать в Америке дополнительные концерты.

Шоумен уже ищет подходящие даты, чтобы занять их выступлениями. Говоря о своем турне, муж Аллы Пугачевой с придыханием благодарил поклонников.

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«Дорогие друзья, хочу отдельно поблагодарить американскую публику за такой интерес к моим концертам за полгода до начала гастролей. И хочу порадовать тех, кто не может найти билеты на концерты в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Мы сейчас ищем возможность в плотном гастрольном турне по Америке найти даты для дополнительных концертов», — уточнил шоумен.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.