«Не представляю, что делать под его песни на днях рождениях или свадьбах»: известный продюсер — о творчестве Шамана

Известный музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров высказался о творчестве певца Шамана. Вокалист и автор песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, сейчас на пике популярности, благодаря своим патриотическим песням.
Но есть вероятность, что со временем они перестанут быть такими востребованными, как сейчас. Так что Шаману, скорее всего, нужно будет пересматривать свой репертуар.
По мнению Дмитрия Ашурова, песни Шамана уместны лишь на патриотических мероприятиях, а вот на заказниках их вряд ли кто-то захочет слушать.
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«Да, за счет своего патриотического материала Шаман «в обойме», он востребован, очень своевременен. Однако я не представляю, что делать под его песни на днях рождениях или свадьбах. День полиции, день города — да, пожалуйста. Я бы сравнил этого артиста с Олегом Газмановым, который на заказниках пел не своих «Офицеров», а «Есаула». И вот такого «есаула» у Шамана я пока не вижу», — высказался продюсер Дмитрий Ашуров.
Напомним, Шаман вместе с Полиной Гагариной возглавил рейтинг самых дорогих исполнителей России. Выступление этих музыкантов стоит 3,3 миллиона рублей.
По материалам kp.ru