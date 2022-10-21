«Не представляю, что делать под его песни на днях рождениях или свадьбах»: известный продюсер — о творчестве Шамана

Известный музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров высказался о творчестве певца Шамана. Вокалист и автор песен Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, сейчас на пике популярности, благодаря своим патриотическим песням.

Но есть вероятность, что со временем они перестанут быть такими востребованными, как сейчас. Так что Шаману, скорее всего, нужно будет пересматривать свой репертуар.

По мнению Дмитрия Ашурова, песни Шамана уместны лишь на патриотических мероприятиях, а вот на заказниках их вряд ли кто-то захочет слушать.

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