Принц Гарри признался, что психотерапия и коучинг сделали его другим человеком

На днях принц Гарри выступил на саммите Masters of Scale и поделился со слушателями, как психотерапия и коучинг изменили его жизнь. По словам 38-летнего герцога Сассекского, он по-другому взглянул на жизнь.

«В тот момент, когда я начал заниматься терапией, у меня открылись глаза. Я шел по жизни, думая, что есть только один способ жить. И терапия лопнула этот пузырь», - цитирует принца издание ET.

«Потом, когда я нашел свой путь к коучингу, лопнул очередной пузырь, и я вдруг понял, что теперь у меня есть перспектива и прекрасное понимание своей ценности. Я обрел уверенность, о которой никогда не думал, что она у меня есть».