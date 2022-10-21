«Оплывшие глаза, а морщин нет!»: Лопес ошеломила лицом без следов помятости с утра

Дженнифер Лопес - 53 года! Однако без макияжа голливудская дива выглядит куда моложе. В своем микроблоге актриса делилась редким снимком, показав себя глазами новоиспеченного мужа Бена Аффлека. Видимо, именно такой в постели спросонья актер видит свою вторую половинку.

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Так, несмотря на то, что глаза Дженнифер немного припухли после сна, на ее лице не было следов помятости или морщин.