Шаман и Полина Гагарина стали самыми дорогими исполнителями в России

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров, комментируя успех Шамана, заявил, что тот, по его мнению, талантливый парень, но для выступления на заказниках материала у него пока нет.

Что же касается Полины Гагариной, то ее песни удивительным образом не стареют.

«Это редкий дар, как будто артист выпил элексир молодости. И поэтому, несмотря на бешеный ценник, Полину стабильно зовут на корпоративы, она в первом эшелоне», - высказался Дмитрий Ашуров.

По материалам kp.ru.