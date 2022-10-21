Шаман и Полина Гагарина стали самыми дорогими исполнителями в России

Музыкант Ярослав Дронов, известный под псевдонимом певец Шаман, и популярная вокалистка Полина Гагарина возглавили рейтинг самых дорогих звезд.
Одно выступление этих артистов заказчиками оценивается в 3,3 миллиона рублей. Чуть ниже за свои концерты запрашивают группа «Руки Вверх» и рэпер Баста (3 млн рублей). В топ-5 также вошли Леонид Агутин (2,4 млн рублей), певица ZIVERT (2,1 млн рублей), а также МакSиМ и ANNA ASTI (1,5 млн рублей).
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров, комментируя успех Шамана, заявил, что тот, по его мнению, талантливый парень, но для выступления на заказниках материала у него пока нет.
Что же касается Полины Гагариной, то ее песни удивительным образом не стареют.
«Это редкий дар, как будто артист выпил элексир молодости. И поэтому, несмотря на бешеный ценник, Полину стабильно зовут на корпоративы, она в первом эшелоне», - высказался Дмитрий Ашуров.
По материалам kp.ru.