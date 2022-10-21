«Появился еще ребенок»: экс-мужа Пелагеи после истории с алиментами рассекретила Миро

Иван Телегин подал в суд Москвы заявление с просьбой уменьшить ему алименты. Хоккеист дает на содержание наследницы Таисии экс-жене певице Пелагее в настоящий момент 1/4 от своего заработка. Однако спортсмен убежден, что этот размер должен быть сокращен до 1/6.

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В пресс-службе суда, пишет 5-tv.ru, не уточнили причину подобного желания, однако блогер Лена Миро «раскусила» экс-мужа певицы Пелагеи. По ее словам, Телегин действительно может претендовать на сокращение алиментов по закону, если он стал папой во второй раз.

«По закону уменьшение алиментов возможно, если у мужчины появился ещё ребёнок. Тогда размер алиментов увеличивается до, кажется, 30 процентов, но делится уже на всех детей»*, — написала Миро в своем ЖЖ.

Напомним, бывший муж Пелагеи состоит в отношениях с владелицей турагентства Марией Гончар, и слухи о ее беременности ходят давно.

*Сохранены авторская стилистика, грамматика и пунктуация.