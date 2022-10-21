Похудеть так и не удалось: Оля Рапунцель из «Дома-2» не скрыла объемный живот и раздавшиеся бока, представ в бикини

Бывшая участница «Дома-2», мама двух девочек Василисы и Софии, Ольга Рапунцель тщетно пытается похудеть после вторых родов.

С того момента прошло уже больше двух лет, а Ольга Рапунцель пока так и не может похвастаться стройной фигурой.

Она не раз рассказывала, что предпринимает попытки избавиться от набранных килограммов, но, судя по снимку, который Ольга Рапунцель разместила в Сети, усилия не привели к желаемому результату.