Похудеть так и не удалось: Оля Рапунцель из «Дома-2» не скрыла объемный живот и раздавшиеся бока, представ в бикини

Ольга Рапунцель

Ольга Рапунцель. Фото: соцсети

Экс-участница реалити-шоу Ольга Рапунцель отправилась с мужем и дочками в Турцию.

Бывшая участница «Дома-2», мама двух девочек Василисы и Софии, Ольга Рапунцель тщетно пытается похудеть после вторых родов.

С того момента прошло уже больше двух лет, а Ольга Рапунцель пока так и не может похвастаться стройной фигурой.

Она не раз рассказывала, что предпринимает попытки избавиться от набранных килограммов, но, судя по снимку, который Ольга Рапунцель разместила в Сети, усилия не привели к желаемому результату.

Сейчас Ольга Рапунцель с мужем Димой Дмитренко и дочками отдыхает в Турции. Снимок, который Ольга сделала на пляже, позируя в бикини, демонстрирует ее аппетитную фигурку. Ольга Рапунцель не смогла скрыть раздавшиеся бока и округлый животик.

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Ольга Рапунцель в бикини с дочками и мужем. Фото: соцсети

«Друзья, теперь мне не нужно больше представлять, что я на море, потому что мы в Турции. Наконец, это свершилось, наш долгожданный отпуск начался, так мы же еще собирались на отдых в августе, все откладывали на потом, и вот мы вырвались и решили понежиться на солнышке и покупаться в чистом, теплом море», — рассказала Ольга Рапунцель под фото.

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