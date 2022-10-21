«В будущем ребенок сделает выводы»: Миро — о нежелании экс-мужа Пелагеи платить алименты в полном объеме

Блогер Лена Миро не смогла пройти мимо очередного скандала между экс-супругами — певицей Пелагеей и хоккеистом Иваном Телегиным.

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Спортсмен подал в суд на уменьшение размера алиментов дочке Таисии с 1/4 до 1/6. Лена Миро заметила, что это будет вполне реальным, если у Ивана Телегина появился еще один ребенок.

В любом случае блогер считает, что обеспеченные люди не должны из-за алиментов судиться: Пелагея с легкостью обойдется без помощи экс-мужа.

«Если бывший муж не хочет платить сам, в будущем ребёнок сделает выводы. С другой стороны, вот так мне почему-то кажется, что если бы Пелагея не судилась с бывшим по алиментам, то он бы сам платил больше. В общем, всё это в данном случае выглядит глупо» *, - написала Миро в своем ЖЖ.

*Сохранены авторская стилистика, грамматика и пунктуация.