Отец года: муж Пелагеи Телегин подал в суд на уменьшение алиментов

Недавно хоккеист Иван Телегин потерпел поражение в суде со своей бывшей женой певицей Пелагеей. Он пытался отнять у нее часть имущества, но не удалось. И вот — ход конем от спортсмена.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Теперь Иван Телегин решил потребовать через Никулинский суд Москвы уменьшения алиментов на их совместную дочь Таисию, сообщает 5-tv.ru.

«Поступил иск об уменьшении размера алиментов с 1/4 части ежемесячного заработка и (или) иного дохода на 1/6», — сообщил сайту пресс-секретарь суда Александр Арбузов.

Почему Телегин решил, что он не должен помогать своему ребенку в полном объеме, пока неизвестно. Обычно, напомним, отцы платят именно 25% со своего официального заработка. И только в особенных случаях суд принимает иное решение.