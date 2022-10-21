У Авербуха на глазах! Арзамасова уперлась коньком в бедро своего партнера на льду

Лиза Арзамасова, судя по свежим снимкам в ее микроблоге с тренировок, могла бы дать фору даже олимпийским чемпионкам. В паре с Никитой Кацалаповым актриса из ситкома «Папины дочки» показала на разминке идеальную поддержку, проявив грацию и природную стать.

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