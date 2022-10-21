У Авербуха на глазах! Арзамасова уперлась коньком в бедро своего партнера на льду

Лиза Арзамасова, судя по свежим снимкам в ее микроблоге с тренировок, могла бы дать фору даже олимпийским чемпионкам. В паре с Никитой Кацалаповым актриса из ситкома «Папины дочки» показала на разминке идеальную поддержку, проявив грацию и природную стать.
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Лиза Арзамасова показала поддержку в паре с Никитой Кацалаповым. Фото: личный архив
Елизавета прямо коньком уперлась в бедро своему партнеру, словно воспарив над катком. Судя по всему, Никите Кацалапову без труда удалось поднять Арзамасову, вес которой показался ему пушинкой.
Поклонники тут же задались вопросом, оценил ли хореограф Илья Авербух идеальную поддержку в исполнении молодой жены.