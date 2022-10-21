Мастер оптимизации: Илон Макс планирует уволить 75% сотрудников Twitter

Илон Маск

Илон Маск покупает Twitter. Фото: Global Look Press

Это более пяти тысяч человек.

Покупка социальной сети Twitter богатейшим человеком на планете Илоном Маском обещает этой платформе невероятное будущее. Но большинство ее сотрудников будут смотреть на него со стороны.

В СМИ появилась информация, что миллиардер планирует уволить 75% работников Twitter, когда встанет у руля. Конкретнее, штат в 7500 человек уменьшится до чуть более 2000.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимные источники. Издание также приводит словам Маска о том, что стоимость Twitter явно завышена, но он видит в этой социальной сети долгосрочный потенциал, который стоит дороже.

Напомним, Илон согласился купить компанию за 44 миллиарда долларов.

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