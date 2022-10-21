Мастер оптимизации: Илон Макс планирует уволить 75% сотрудников Twitter

Покупка социальной сети Twitter богатейшим человеком на планете Илоном Маском обещает этой платформе невероятное будущее. Но большинство ее сотрудников будут смотреть на него со стороны.
В СМИ появилась информация, что миллиардер планирует уволить 75% работников Twitter, когда встанет у руля. Конкретнее, штат в 7500 человек уменьшится до чуть более 2000.
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на анонимные источники. Издание также приводит словам Маска о том, что стоимость Twitter явно завышена, но он видит в этой социальной сети долгосрочный потенциал, который стоит дороже.
Напомним, Илон согласился купить компанию за 44 миллиарда долларов.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».