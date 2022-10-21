Мокренькая Михалкова бесстыдно раздвинула ноги: горячее фото отдыха экс-«пельмешки»

Экс-участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова засветилась на фото, сделанном во время какой-то пирушки у бассейна.

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Артистка на снимке уселась в одном купальнике и банном халатике, бесстыдно раздвинув на людях ноги.

Юмористка, судя по всему, только-только вышла из воды и была еще мокренькой. Михалкова схватила со стола роскошную еду, явно приготовленную для богатых гостей.

Отметим, что Юлия Михалкова оказалась совершенно без макияжа, удивляя свои видом пользователей Сети.