Джулия Фокс показала порезанную сумочку Birkin, которая пережила нападение с мачете

Актриса дала понять, что, несмотря на испорченность аксессуара, она не собирается расставаться с ним. Кроме памятного нападения преступника, с этой сумочкой связана практически вся сознательная жизнь звезды.

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