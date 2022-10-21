Джулия Фокс показала порезанную сумочку Birkin, которая пережила нападение с мачете

32-летняя актриса и модель Джулия Фокс удивила поклонников дорогим аксессуаром. Бывшая девушка Канье Уэста показала в TikTok сумочку от популярного бренда Hermes Birkin, которая имеет порезы в нескольких местах.
Причем звезда не сама кромсала дорогую вещь (такие сумочки стоят от 8500 до 300 000 долларов) – по ее словам, это было нападение злоумышленника с мачете.
«Я не шучу, это действительно произошло с этой сумкой и со мной», - сказала Джулия.
Джулия Фокс и ее пострадавшая сумка. Фото: соцсети
Актриса дала понять, что, несмотря на испорченность аксессуара, она не собирается расставаться с ним. Кроме памятного нападения преступника, с этой сумочкой связана практически вся сознательная жизнь звезды.
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