Школьник расстроил Карла III честным мнением о нем: король задумался о своей внешности

На благотворительном вечере в одной из лондонских школ дерзкий школьник немало озадачил короля Великобритании Карла III.

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Один из мальчиков решил пообщаться с королем и спросил его, сколько ему лет. Сын Елизаветы II решил вдруг поддержать беседу на шутливой волне, но не был готов к тому, что ребенок окажется не льстецом, а правдорубом.

Малыш заявил так, как считает на самом деле, накинув Карлу 20 лет сразу. «96!» - брякнул мальчуган.

Карл III был обескуражен и расстроен. Во дворце говорят, что после инцидента он всерьез задумался о своем здоровье и внешнем виде.

Источник: hellomagazine.com.