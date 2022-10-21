Животик необъятный: беременная Фахрийе Эвджен в платье-резинке щегольнула раздавшейся талией

Фахрийе Эвджен в свои 36 лет готовится во второй раз стать мамой. В кулуарах шепчутся, что актриса из турецкого сериала «Альпарслан» подарит мужу королевскую двойню - мальчика и девочку. Вот только сама Фахрийе эти слухи никак не комментирует. В свою очередь Бурак Озчивит дал понять, что главное - здоровье мамы и малыша.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Фахрийе Эвджен похвасталась округлившимся животиком. Фото: личный архив
Жена Бурака Озчивита примерила косуху и полосатое платье-резинку, подчеркнув раздавшуюся талию, похоже, что актриса совсем скоро станет мамой. Ее животик заметно округлился.
Кстати, у пары есть трехлетний сын Каран. Так что эта беременность приходит у Фахрийе Эвджен уже менее волнительно, чем первая.