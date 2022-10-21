«Привыкли к царскому образу жизни»: почему Пугачева и Галкин* сбежали на самом деле, объяснила Борисова

Ведущая Дана Борисова после февральских событий заняла четкую позицию, созвучную с официальной линией страны. Из-за этого, не скрывает она, ей пришлось потерять множество друзей и приятелей, многие знаменитости демонстративно отписались от нее в соцсетях.

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Однако и она готова вычеркнуть из своей жизни многих. Например, ей категорически претит позиция Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Звезда сказала, что оскорблена высказываниями Примадонны, а выступления ее мужа и вовсе ранят ее до глубины души.

Ведущая уверена, что их побег из страны связан не столько с политикой, сколько с материальной заинтересованностью.

«Для меня их высказывания больны. Могу сказать одно – они разбалованы, привыкли к царскому образу жизни. И с тех пор, как «кормушка» закончилась, они переметнулись», – прокомментировала Дана Борисова журналистам сайта fedpress.ru.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.