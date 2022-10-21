«Чем ближе, тем тревожнее»: какой даты и почему боится астролог Василиса Володина

Василиса Володина предупредила публику о переломных днях, которые произойдут уже в ближайшее время. С 23 октября по 10 ноября настанет «коридор затмений»

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Он откроется в октябре с солнечного затмения и завершится в ноябре лунным. Это время перелома всего, что было ранее, заявила в своем телеграме астролог. После его прохождения мир уже не будет прежним.

В это время абсолютно все знаки зодиака должны действовать крайне осторожно, поскольку каждый рискует изменить свою жизнь к худшему. Желательно вообще отложить принятие решений для других времен. В этот период необходимо проявить максимальную стойкость.

Уже сейчас люди видят, что мир меняется, каждый день происходит целый ряд событий, о которых ранее сложно было даже подумать.