Названы музыканты, которые заменят Пугачеву и Лободу на Новый год: Гагарина в списке

В преддверии Нового года и Рождества россияне задумались, а что теперь будет с «Голубым огоньком» и корпоративами. Ведь из страны уехали многие отечественные звезды, включая Аллу Пугачеву, Светлану Лободу и Веру Брежневу.
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Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ничего критичного с телешоу не произойдет, поскольку Алла Борисовна давно ограничила свои выступления, а Филипп Киркоров и Николай Басков никуда не делись.
Что касается корпоративов, то тоже беды не произойдет, ведь в стране остались и другие знаменитости. Продюсер Павел Рудченко сказал, что на место сбежавших звезд войдут оставшиеся.
Например, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Григорий Лепс и Александр Розенбаум не менее желанны на праздниках, чем Алла Пугачева, Вера Брежнева и Светлана Лобода.
Да и гонорары за новогодние корпоративы они берут такие же — по 5 млн рублей.
Источник: news.ru