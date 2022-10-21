Можно купить коттедж: сколько платят Агутину и Лепсу всего за один корпоратив на Новый год

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко раскрыл гонорары за звездные корпоративы на Новый год, уже сейчас артисты готовятся к ним, принимая заказы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В это время их заработки увеличиваются почти вдвое, поэтому не удивительно, что многие из них отказываются от праздника в кругу семьи и отправляются на чес, который потом год их кормить будет.

По словам Павла Рудченко, звезды топовой величины типа Григория Лепса, Леонида Агутина, Александра Розенбаума и Полины Гагариной получают всего за час выступления на новогодних корпоративах по 5 млн рублей. За такие деньги, к слову, в провинции можно купить роскошный коттедж, и многие россияне платят ипотеки в такие суммы всю жизнь.

Источник: news.ru