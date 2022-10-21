Почему российские звезды рады отъезду Пугачевой, Лободы и Брежневой: раскрыта неприглядная правда

Совсем скоро для представителей отечественного шоу-бизнеса начнется новогодний чес, который кормит артистов иногда весь год.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Взяв хороший куш зимой, наши артисты нередко потом весь год прохлаждаются в жарких странах, изредка напоминая о себе в социальных сетях.

Этот Новый год станет для российского шоу-бизнеса особенным, ведь за пределы страны сбежали такие мощные конкуренты, как Светлана Лобода, Алла Пугачева, Вера Брежнева, Макс Барских и другие.

А это значит, что их место займут оставшиеся музыканты и актеры. И явно им не грустно от того, что лишние денежки привалили, полагает музыкальный критик Павел Рудченко. По словам эксперта, топовые исполнители получают на праздничных выступлениях по 5 млн рублей — это всего за один выход.

Источник: news.ru