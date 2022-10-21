«Поют для уехавших»: Кормухина высказалась о концертах «Би-2» и «Машины времени»

Решившие, что современная Россия не для них, коллективы «Би-2» и «Машина времени» решили устроить концерты в Казахстане. Певица Ольга Кормухина считает, что там у музыкантов будет очень узкий круг слушателей.

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«Поют они там для таких же уехавших. Они и здесь нежно любили друг друга. Только в эту любовь они еще вовлекали массу людей, не готовых исповедовать те ценности, которые исповедовали они», — заявила Кормухина.

По мнению звезды, «Би-2» и «Машина времени» попытались навязать россиянам свою идеологию, но их соотечественники оказались не такими уж простаками и пошли с ними в противовес. Теперь артистам приходится петь на чужбине.

Источник: iz.ru