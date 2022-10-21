А такие цифры вообще бывают? Доходы сбежавшего Слепакова раскрыл Рудченко

Музыкальный критик Павел Рудченко рассказал о нереальных заработках в России Семена Слепакова. Напомним, в настоящий момент комик переехал в Израиль. И некоторые скептики засомневались, что он теперь может остаться без заработка.

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Их можно успокоить — во-первых, артиста с удовольствием приглашают вести корпоративы даже за рубежом. И во-вторых, Слепаков заработал в России столько, что может до конца своих дней просто отдыхать.

120 миллионов рублей в год получал Семен Слепаков в России, утверждает Павел Рудченко. По его мнению, артист также может вернуться домой, как только ситуация в мире изменится.

Источник: news.ru.